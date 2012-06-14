〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,为10年品种续发

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海6月14日电---中国财政部周四公告称,将于下周三(20日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债,为今年第九期10年品种续发.
刊登在债券信息网的公告显示,该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债的具体招标时间为6月20日上午9:30-10:30,6月21日开始续发行,6月25日续发行结束,续发行部分从6月27日起与原发行部分合并上市交易.
续发行国债招投标当天,2012年第九期国债停止交易一天.续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第九期国债CN120009=CFXS相同.从2012年5月24日开始计息,票面利率3.36%,按半年付息.(完)
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--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 林高丽
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