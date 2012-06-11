版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 14:26 BJT

〔标题新闻〕波音称年底前料累计获得1,000架737 MAX飞机订单,将扞卫此类窄体机市场50%份额

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA3784]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐