日本称今年可能出现厄尔尼诺现象

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月11日电---日本气象厅周一表示，其气候模型显示，今年下半年有可能出现厄尔尼诺现象，但出现正常气候状况的可能性更大。
日本气象厅在有关厄尔尼诺的月度评估中使用了与5月份同样的语言。当时日本气象厅称，到今年11月份，亚洲基本以正常气候模式为主。
上次严重的厄尔尼诺现象发生于1998年，当时造成逾2,000人死亡，并给澳大利亚和亚洲其他地区带来数十亿美元的农作物、基础设施和矿产损失。
美国气候预测中心(U.S. Climate Prediction Center)在6月7日表示，今年晚些时候出现厄尔尼诺现象的概率为50%。
澳大利亚气象局(Bureau of Meteorology)上月表示，该气象局的跟踪模型显示，今年下半年或再度出现厄尔尼诺现象。
印度气象局负责人表示，太平洋地区很可能在8月中旬前出现厄尔尼诺现象。
上次厄尔尼诺出现在2009/10年，但不是很严重。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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