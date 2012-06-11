《汇市简讯》欧洲开盘:西班牙救援计划推高欧元,但希腊风险仍在

* 欧元/美元上涨0.4%至1.2645,澳元/美元上涨0.2%至0.9986,欧元/日圆上涨0.3%至100.73.

* 但欧元/美元的涨势止步于1.2669,此处是1.3284-1.2288的38.2%回档位.