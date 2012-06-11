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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:西班牙救援计划推高欧元,但希腊风险仍在

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* 欧元/美元上涨0.4%至1.2645,澳元/美元上涨0.2%至0.9986,欧元/日圆上涨0.3%至100.73.

* 西班牙银行业救援计划引发欧元轧空行情.

* 股市走强,促使美元多头仓位了结获利.

* 但欧元/美元的涨势止步于1.2669,此处是1.3284-1.2288的38.2%回档位.

* 希腊大选因素推动欧元/美元一周隐含波动率攀升4个点.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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