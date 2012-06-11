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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 14:27 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,西班牙援助协议削弱避险需求

路透伦敦6月11日电---德国公债期货周一盘初下跌,同时意大利公债上扬,因欧元区财长周末同意援助西班牙银行业的消息削弱避险需求,有益于风险较高资产.

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042]

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