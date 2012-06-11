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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 14:27 BJT

〔韩国股市〕收高1.7%至近四周最高收位,西班牙银行业获纾困提振人气

路透首尔6月11日电---韩国股市周一收高1.7%,至近四周最高收位,之前欧元区财长同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,帮助该国重组受困的银行业.

韩国综合股价指数.KS11收涨31.4点,至1,867.04点.

之前受重创的炼油商表现优异,SK Innovation(096770.KS)大涨6.7%,GS Holdings(078930.KS)劲升4.7%.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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