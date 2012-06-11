〔韩国股市〕收高1.7%至近四周最高收位,西班牙银行业获纾困提振人气

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透首尔6月11日电---韩国股市周一收高1.7%,至近四周最高收位,之前欧元区财长同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,帮助该国重组受困的银行业.
韩国综合股价指数.KS11收涨31.4点,至1,867.04点.
之前受重创的炼油商表现优异,SK Innovation(096770.KS)大涨6.7%,GS Holdings(078930.KS)劲升4.7%.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。