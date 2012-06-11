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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 14:29 BJT

〔西班牙财政〕政府将维持既有融资计画,继续例行标债筹资

路透马德里6月11日电---西班牙向欧洲求援协助本国银行业增资后,西班牙国库机构表示,将按照原定融资计画,继续例行标售活动在债市筹资.

欧元区周六同意提供西班牙最高1,000亿欧元贷款,西班牙政府表示,一旦取得针对西国银行业的独立稽核结果,将具体提出究竟需要多少资金.

西班牙经济部网站周日公布声明亦称,仍坚持财政整顿计画及结构性改革.

西班牙预定6月19日标售12个月及18个月期国库券,6月21日标售公债.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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