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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 14:33 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及两周高位,受益于西班牙银行业救助计划

路透苏黎世6月11日电---瑞郎周一追随欧元的涨势,兑美元触及近三周来最高,因周末达成的对西班牙受困银行业的救助计划,提振了风险资产. 欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042] 这带动欧元上涨近1%,同时这也提振了欧洲股指期货.

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