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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 14:49 BJT

〔日本股市〕收盘劲升2%,因西班牙银行业获得纾困缓解担忧

路透东京6月11日电---日本股市日经指数继周五急跌后周一反弹,因欧元区同意向西班牙提供最多1,250亿美元,以救助该国苦苦挣扎的银行业,该措施缓解了西班牙银行业危机蔓延的担忧.

日经指数.N225收高2%,至8,624.90点.东证股价指数.TOPX上扬1.7%,报730.07.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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