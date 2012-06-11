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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 15:07 BJT

《汇市简讯》美元兑瑞郎上看21日移动均线切入位及回补缺口

0636 GMT

* 美元兑瑞郎挑战重拾日线指标上行趋势

* 利用进一步的小跌作为新的做多机会

* 在隔夜市场出现大幅向下跳空缺口,但汇价已脱离低点

* 首先上看21日移动均线位置0.9544,其后是上周五高位.

* 日线指标由卖超水准反弹,慢性随机即将出现正向交叉.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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