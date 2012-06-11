版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 15:07 BJT

〔标题新闻〕法国4月工业生产较前月增长1.5%,预估为持平,3月下修为下滑1.0%--国家统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E8FR01S]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐