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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 15:35 BJT

〔欧洲股市〕盘初飙涨,此前达成西班牙银行业援助协议

路透巴黎6月11日电---欧洲股市周一盘初飙涨,延续上周的反弹之势,因西班牙受困银行业援助协议激励投资者买进之前受创的金融类股.西班牙国际银行(SAN.MC)劲扬7%.

0704GMT,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升1.7%,报999.09点;欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨2.3%,报2,194.38点.

欧元区STOXX银行指数.SX7E攀涨5%;BBVA(BBVA.MC)涨8%;法国农业信贷银行(CAGR.PA)升3.8%.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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