〔欧洲股市〕盘初飙涨,此前达成西班牙银行业援助协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透巴黎6月11日电---欧洲股市周一盘初飙涨,延续上周的反弹之势,因西班牙受困银行业援助协议激励投资者买进之前受创的金融类股.西班牙国际银行(SAN.MC)劲扬7%.
0704GMT,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升1.7%,报999.09点;欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨2.3%,报2,194.38点.
欧元区STOXX银行指数.SX7E攀涨5%;BBVA(BBVA.MC)涨8%;法国农业信贷银行(CAGR.PA)升3.8%.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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