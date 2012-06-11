《汇市简讯》欧元/日圆盘初向上跳空,但高位挂有卖单

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* 欧元/日圆向上跳空,与欧元/美元一道上涨,周末欧元区传出利好消息

* 西班牙银行业获得救助,中国经济数据并未如预期般糟糕

* 盘中投机客藉较高水准之机,建立新空仓

* 不仅有欧元/美元的卖单,还见到来自日本账户的欧元/日圆卖单

* 亚洲时段欧元兑日圆在100.34-90,缺口一直向下延续至99.50,100.00下方和99.50处设有停止单

* 101.00前仍有卖单,但在其上方有一些停止单

* 多数投资者关注股市表现,人气偏向承担风险.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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