〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率下滑,因西班牙银行业救助协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透伦敦6月11日电---西班牙和意大利公债收益率周一全线下跌,因欧元区同意向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元的援助资金,由此缓解了该国立刻爆发财政危机的忧虑.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跌20个基点至6.05%,两年期公债ES2YT=TWEB收益率跌16个基点至4.21%.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率跌13个基点至5.64%,两年期公债IT2YT=TWEB收益率跌17个基点至3.79%.(完)
--编译 高琦; 审校 侯向明
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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