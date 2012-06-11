〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率下滑,因西班牙银行业救助协议

路透伦敦6月11日电---西班牙和意大利公债收益率周一全线下跌,因欧元区同意向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元的援助资金,由此缓解了该国立刻爆发财政危机的忧虑.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跌20个基点至6.05%,两年期公债ES2YT=TWEB收益率跌16个基点至4.21%.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率跌13个基点至5.64%,两年期公债IT2YT=TWEB收益率跌17个基点至3.79%.(完)