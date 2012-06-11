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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 15:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑暂时受到西班牙纾困案乐观情绪的支撑

0650GMT * 10年期西班牙公债与德国公债利差收紧20个基点,至465个基点,收益率(殖利率)报6.05%. * 欧元区财长周六宣布,西班牙将获得最多1,000亿欧元贷款来支撑该国摇摇欲坠的银行业. * 欧元/英镑在亚洲时段触及六周高位0.8163,之后触及0.8117低位. * 0.8100和0.8070-80处挂有买单(0.8072为周五低位). * 英国金融时报称,希腊左翼激进联盟党准备利用西班牙援助案加以发挥.希腊将于周日(6月17日)举行大选.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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