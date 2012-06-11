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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 15:25 BJT

《汇市简讯》英镑/美元卖盘在1.5580和1.5600

0634GMT

* 风险偏好上升为英镑/美元提供支撑,美股道琼斯股指期货上涨146点.

* 西班牙将获得最多1,000亿欧元来救助银行业;中国贸易数据强劲.

* 卖盘在1.5580和1.5600(1.5601是6月7日英国央行政策会议后高点).

* 如果"冒险"基调消退,英镑有跌向1.5400美元风险(周五低点为1.5404).

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森将于1415GMT在伦敦发表讲话.(完)

--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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