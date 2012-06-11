标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透伦敦6月11日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:跳空高开走势越过1月低点和上周1.2630高点,需要守住缺口和这些水准才能重探1.2820/30水准.下档方面,本月低点1.2290美元有支撑,但是主要目标依然是2010年后希腊首次接受援助创出的低点1.1880美元.仍有高度可能性我们会看到欧元重返这一水准,不过欧元也将在2010年低点1.2150处寻获一些支撑.
美元/日圆:触及6月低点77.60日圆之后,一直以来的问题就是日圆是否将进一步走强,还是美元能反弹回80.00日圆之上并企稳.在本月美元急跌,守在周线一目均衡云区支撑之内后,美元快速反弹回200日均线之上是积极信号.云区上下端的80.40和77.90分别是上下档关键汇价水准.只有周线收在80.42日圆之上之上,才能显示美元企稳并向82.00日圆进发.
英镑/美元:本月初在1.5300之下寻获根基,关键问题是这一水准能否守住,以及能否反弹穿越1.5610并向1.5680和1.5730区域进发.
稳固支撑在1.5230和1.2560之间,反弹的概率偏大,但是跌破该水准将进一步跌向1.4950.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。