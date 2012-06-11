路透伦敦6月11日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:跳空高开走势越过1月低点和上周1.2630高点,需要守住缺口和这些水准才能重探1.2820/30水准.下档方面,本月低点1.2290美元有支撑,但是主要目标依然是2010年后希腊首次接受援助创出的低点1.1880美元.仍有高度可能性我们会看到欧元重返这一水准,不过欧元也将在2010年低点1.2150处寻获一些支撑.

美元/日圆:触及6月低点77.60日圆之后,一直以来的问题就是日圆是否将进一步走强,还是美元能反弹回80.00日圆之上并企稳.在本月美元急跌,守在周线一目均衡云区支撑之内后,美元快速反弹回200日均线之上是积极信号.云区上下端的80.40和77.90分别是上下档关键汇价水准.只有周线收在80.42日圆之上之上,才能显示美元企稳并向82.00日圆进发.

英镑/美元:本月初在1.5300之下寻获根基,关键问题是这一水准能否守住,以及能否反弹穿越1.5610并向1.5680和1.5730区域进发.

稳固支撑在1.5230和1.2560之间,反弹的概率偏大,但是跌破该水准将进一步跌向1.4950.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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