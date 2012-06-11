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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 15:47 BJT

《汇市简讯》美元/加元在1.0200有买盘支撑,油价走高提振加元

0733GMT

* 据称1.0200处有买盘支撑,因油价走高令加元获益

* 1.0200为0.9800-1.0446升势的38.2%费波纳奇回档位

* WTI油价在每桶85.30美元,日内上涨1.4%,布兰特原油期货报100.70美元,上涨1.25%

* 阻力位依次在1.0250、1.0270和1.0300.周五高点在1.0358

* 加拿大央行总裁卡尼将于1750GMT发表讲话.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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