〔中国债市〕人民币利率互换明显反弹,宏观数据优于预期且资金利率难降

路透上海6月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周一明显反弹.宏观数据公布前,央行意外降息,令投资者预期普遍悲观.不过,外贸及信贷数据表现相对"亮丽",有效地缓和市场忧虑,成为报价走升的推手之一.

此外,市场人士反映,周末多家股份制银行追随五大国有银行脚步上浮存款利率,再度拉升银行间资金成本.机构预计,未来七天期资金价格没有明显下滑的空间.IRS短端品种受此消息影响,也出现明显上涨.

"都在上,主要是股份制上调存款利率,相当于没降息,七天(资金利率)未来还是要上.而且(宏观)数据也比预期好."上海一银行交易员认为.

五大国有银行上浮存款利率次日,股份制银行纷纷跟进调升存款利率,持平甚至超越国有银行.[ID:nSB1600678]

央行稍早公布数据显示,5月新增人民币贷款7,932亿元,当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.2%,均高于路透调查中值.[ID:nSB1601842]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.3950/2.4925 2.3830/2.4740 2.5180/2.6140 2.6960/2.7920 2.7220/2.9720

上周五 2.3260/2.4340 2.3475/2.4450 2.4675/2.5625 2.6500/2.7475 2.6720/2.9680

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变动 +0.0690/+0.0585 +0.0355/+0.0290 +0.0505/+0.0515 +0.0460/+0.0445 +0.0500/+0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)