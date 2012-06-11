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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 16:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元追随欧元走势升高,但兑欧元下跌

路透伦敦6月11日电---周一英镑兑美元上涨,追随其他较高风险货币走势,因西班牙受困银行业寻获外部金援后,市场松了一口气.

不过英镑逊于欧元,后者兑英镑跳高至近一个半月高位.

交易商称投资者削减对欧元的空头押注,但是本周末希腊大选前的紧张情绪以及西班牙救助协议条款仍不清楚,可能令买盘逐渐减少.

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