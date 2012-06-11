〔路透基点〕中国新密市恒业有限公司的5亿元人民币贷款案签约--RLPC

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透香港6月11日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,新密市恒业有限公司从两家银行获得5亿元人民币(约合7,850万美元)的15年期定期贷款.
中国国家开发银行河南分行为是次贷款的主办行和额度分配行.此外,中国中信银行也是主办行.两家银行各承贷2.5亿元人民币.
是次贷款的利率为中国人民银行利率的100%.
消息人士称,获得的贷款将用于河南省一座新煤矿的建设.
是次贷款获得北京三吉利能源股份有限公司和张家港沙洲电力有限公司的担保.北京三吉利能源股份有限公司是中国国家开发投资公司的子公司.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
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