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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 16:33 BJT

〔电子产业〕三星电子否认有意收购诺基亚,后者股价应声下跌

路透赫尔辛基6月11日电---韩国三星电子(005930.KS)否认有意收购诺基亚NOK1V.HE,这打压后者股价下跌2%.

市场揣测三星可能提出收购诺基亚的报价,在上周五推高诺基亚股价大涨6%.

三星电子称,"这类报导是无稽之谈."(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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