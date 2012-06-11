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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 16:53 BJT

〔瑞士金融〕活期存款飙升至11月中旬以来最高,因欧元区疑虑挥之不去

路透苏黎世6月11日电---上周瑞士商业银行在瑞士央行的现金存量达到去年11月中旬以来的最高,西班牙银行业困境导致市场担忧欧元区债务危机.

现金存款的水准能部分反映出银行是多么关切其各自资金的安全,且亦可能反映了瑞士央行护卫瑞郎汇率上限的努力.

瑞士央行周一数据显示,截至6月8日国内银行活期存款触及1,845.02亿瑞郎(1,915亿美元),前周为1,796.55亿瑞郎.

央行的一名发言人拒绝对此置评.

这是此类存款连续第五周增加.

瑞士央行总体活期存款为2,661亿瑞郎.

活期存款是商业银行在央行开立的帐户,在银行系统流动性中占很大一部分.(完)

--编译 侯向明; 审校 高琦

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