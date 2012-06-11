〔新闻稿〕中国5月新增人民币贷款7,932亿元,M2同比增13.2%--央行

(以下为中国人民银行6月11日发布的2012年5月金融统计数据报告)

一、当月社会融资规模为1.14万亿元

初步统计，2012年5月份社会融资规模为1.14万亿元，分别比上月和上年同期多1775亿元和562亿元。其中，5月份人民币贷款增加7932亿元，同比多增2416亿元；外币贷款折合人民币增加302亿元，同比少增540亿元；委托贷款增加212亿元，同比少增1004亿元；信托贷款增加526亿元，同比多增346亿元；未贴现的银行承兑汇票增加404亿元，同比少增1291亿元；企业债券净融资1441亿元，同比多720亿元；非金融企业境内股票融资184亿元，同比少167亿元。

二、广义货币增长13.2%，狭义货币增长3.5%

5月末，广义货币(M2)余额90.00万亿元,同比增长13.2%，比上月末高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额27.86万亿元,同比增长3.5%，比上月末高0.4个百分点；流通中货币(M0)余额4.90万亿元,同比增长10.0%,比上月末低0.4个百分点。当月净回笼现金1160亿元。

三、当月人民币贷款增加7932亿元，外币贷款增加48亿美元

5月末，本外币贷款余额62.31万亿元，同比增长15.4%。人民币贷款余额58.72万亿元，同比增长15.7%，比上月末高0.3个百分点，比上年同期低1.4个百分点。当月人民币贷款增加7932亿元，同比多增2416亿元。分部门看，住户贷款增加2137亿元，其中，短期贷款增加1138亿元，中长期贷款增加999亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5758亿元，其中，短期贷款增加1524亿元，中长期贷款增加1699亿元，票据融资增加2320亿元。外币贷款余额5658亿美元，同比增长13.6%，当月外币贷款增加48亿美元。

四、当月人民币存款增加1.22万亿元，外币存款增加131亿美元

5月末，本外币存款余额87.84万亿元，同比增长12.2%。人民币存款余额85.45万亿元，同比增长11.4%，与上月末持平，比上年同期低5.7个百分点。当月人民币存款增加1.22万亿元，同比多增1143亿元。其中，住户存款增加2262亿元，非金融企业存款增加5515亿元，财政性存款增加2652亿元。外币存款余额3776亿美元，同比增长57.9%，当月外币存款增加131亿美元。

五、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.19%，质押式债券回购月加权平均利率2.23%

5月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交26.75万亿元，日均成交1.22万亿元，日均成交同比增长43.0%。

5月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.19%，比上月低1.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.23%,比上月低1.06个百分点。

六、当月跨境贸易人民币结算业务发生2160亿元，直接投资人民币结算业务发生190亿元

2012年5月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1476亿元、684亿元、30亿元、160亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)