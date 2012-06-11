〔日本央行〕政府提名木内登英和佐藤健裕为央行审议委员候选人

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透东京6月11日电---周一一份日本政府文件显示,政府已经提名野村证券首席经济学家木内登英,及摩根士丹利MUFG的首席经济学家佐藤健裕为日本央行审议委员候选人.
如果议会批准此提名,那么他们将填补前日本央行审议委员龟崎英敏和中村清次任期结束后留下的空缺,任期五年.龟崎英敏和中村清次已于4月4日结束任期.
4月初,反对党控制的参议院否决政府此前所提名的一位审议委员候选人,议员们认为该候选人在放松货币政策方面不够激进.政府当时并未提名另外一个空缺的候选人.
此次提名遭否表明,央行仍承受议员的压力.这些议员希望央行采取更多刺激举措,或者上调通胀率目标以帮助该国摆脱通缩.
提名必须获得议会两院的批准,才能生效.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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