《中国新债预测》国开行10年浮息债利差预测均值93bp,甫降息市场分歧明显

* 招标品种: 10年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 93bp

* 预测区间: 80-105bp

* 招标时间: 周二(12日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 11位(银行、券商)

路透上海6月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行10年定存基准浮息债.路透调查显示,上周央行宣布降息,令定存基准浮息债承压;不过因对未来降息频率预期尚不统一,而且浮息债短久期优势有望支撑一定需求,市场对该期债定位分歧较大,预测均值落在93个基点(bp)附近.

北京一大型券商固定收益分析师预计,明日国开新债,中标利差有望在85基点(bp)附近.

甫降息后,定存基准浮息债定位分歧大也算正常."降息会有(不利)影响,不过浮息债因为久期短,也有一定优势,所以要看明天投出来的结果了."他指出.

一般来说,浮息债付息周期为按年或每半年,机构多将其付息周期,视作该期债的久期.市场变化较大时,倾向于缩短久期操作.

不过华南一银行交易员认为,明日10年国开浮息债中标利差超过100bp亦不会令人惊奇."降息以后DEPO(定存基准)债的需求应该会很弱,一下子吸引力下了很多."

受降息预期影响,此前国开行定存基准浮息债绝对收益率,较同期限固息债收益率水平要高出15-20个bp.银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>显示,10年期品种最新报价约86个bp;二级市场上,剩余期限约9.87年的国开行固息债120222券最新成交tCN120222=CFXS在4.0150%.

中国央行上周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120]

明日招标的国开行浮息债,为该行今年第25期金融债,具体条款如下:

第26期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/浮息(一年定存基准)

招标时间 6月12日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 6月13日-6月18日

缴款日 6月18日

起息日 6月18日

上市日 6月22日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)