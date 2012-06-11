更正:《汇市简讯》欧元兑英镑在0.8100的买单面临威胁

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(更正:译文有误,第四条应为法国社会党料在周日国会大选中获289个以上席位,取得多数位置,非"希腊泛希社运将获多数位置")
0826 GMT
* 欧洲账户在0.8100的买单面临威胁,此前英镑获良好买兴
* 更多买单倾向于0.8090(为0.8072-0.8163的76.4%费波纳奇位置)
* 道琼斯消息:法国总统奥朗德周四将在罗马会晤意大利总理蒙堤
* 法国社会党料在周日国会大选中获289个以上席位,取得多数位置
* 法新社消息:爱尔兰希望协商援助协议,以不输于西班牙的受援方案.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。