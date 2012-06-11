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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 17:47 BJT

更正:《汇市简讯》欧元兑英镑在0.8100的买单面临威胁

(更正:译文有误,第四条应为法国社会党料在周日国会大选中获289个以上席位,取得多数位置,非"希腊泛希社运将获多数位置")

0826 GMT

* 欧洲账户在0.8100的买单面临威胁,此前英镑获良好买兴

* 更多买单倾向于0.8090(为0.8072-0.8163的76.4%费波纳奇位置)

* 道琼斯消息:法国总统奥朗德周四将在罗马会晤意大利总理蒙堤

* 法国社会党料在周日国会大选中获289个以上席位,取得多数位置

* 法新社消息:爱尔兰希望协商援助协议,以不输于西班牙的受援方案.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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