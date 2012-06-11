〔中国数据〕5月新增信贷优于预期,但中长期贷款改善仍不明显(更新版)

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* 5月新增信贷优于预期,显示经济呈现趋稳迹象

* 中长期贷款改善不明显,表明经济仍存不确定性

* 6月降息后,有利改善贷款结构不均

* M2增长有所恢复,未来增长或成趋势性

路透上海6月11日电---中国5月新增信贷数据优于预期,疲弱经济呈现出趋稳迹象.但短期贷款增长仍持续高于中长期贷款,表明实体经济走势不确定性依然存在.

业内人士认为,信贷数据转好的主要原因在于,政府宏观调控转向"稳增长",加快审批项目投资.结合未来投资将逐渐增加,货币总量的增长或将成趋势性,而货币政策仍将稳中趋松.

"综合新增信贷和货币供应等各项数据看,中国5月经济有趋稳迹象,与政府宏观调控转向'稳增长',加快审批项目投资有关系."兴业银行首席经济学家鲁政委称.

中国人民银行周一公布数据显示,5月新增人民币贷款7,932亿元,高于此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.2%,亦略高于13.0%的路透调查中值.[ID:nSB1532254]

经济下行压力持续增大,中国央行也是如坐针毡.短短一个月时间内调降存准还不够,上周又意外宣布三年半来首度降息,昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号.[ID:nSB1595064]

此前中国政府已将稳增长放在更加重要的位置,已出台或将出台的财政及产业政策包括:加快重大项目审批,对流通领域实施结构性减税,财政补贴汽车下乡和节能家电,放开民间投资门槛等.

**中长期贷款改善仍不明显**

尽管中国5月金融数据好于市场预期,但整体贷款数据中,中长期贷款结构改善仍不是特别明显.对此业内人士表示,最近一次降息将令贷款需求不济,短期和长期贷款结构失衡的情况有所改善.

兴业证券宏观分析师王涵指出,中长期贷款有所上升,但短期贷款与中长期贷款的比例仍然在上升,说明企业中长期贷款的意愿还没有起来,近八千亿的贷款中冲贷的成分还很大.

央行数据显示,分部门看,5月住户贷款增加2,137亿元,其中,短期贷款增加1,138亿元,中长期贷款增加999亿元;非金融企业及其他部门贷款增加5,758亿元.其中,短期贷款增加1,524亿元,中长期贷款增加1,699亿元,票据融资增加2,320亿元.

"6月数据比较关键,降息应该会有点效果,中长期贷款需求会有所回升,短期来看,降息和降准都不太可能了,政策要进入一段观察期."平安证券固定收益部研究主管石磊指出.

中国银行战略发展部高级分析师周景彤亦指出,因为降息发生在6月份,肯定有利于促进企业贷款的积极性,但能因此增加多少量,还要再观察.毕竟降低借贷成本,不意味着解决了企业在投融资方面的全部问题.

中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,通胀降至近两年低位,投资和消费更创出数年新低,证实了央行提前降息乃经济形势所逼.预计政府将出台更多刺激性政策,年内仍有一到两次降息可期.[ID:nSB1599758](完)