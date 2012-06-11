〔印度金融市场〕印度卢比下跌且股市回落,因标普发出评级警告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透孟买6月11日电---由于标准普尔表示印度可能成为第一个失去投资级债信评级的金砖国家,印度卢比/美元INR=D2从55.45跌至55.62/63的低点,印度股市指标股指.BSESN由上涨近1%转为小跌,印度指标10年期公债IN087921G=CC收益率(殖利率)报8.34%.(完)
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