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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 17:42 BJT

〔印度金融市场〕印度卢比下跌且股市回落,因标普发出评级警告

路透孟买6月11日电---由于标准普尔表示印度可能成为第一个失去投资级债信评级的金砖国家,印度卢比/美元INR=D2从55.45跌至55.62/63的低点,印度股市指标股指.BSESN由上涨近1%转为小跌,印度指标10年期公债IN087921G=CC收益率(殖利率)报8.34%.(完)

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