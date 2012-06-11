〔韩国政经〕韩国或在今年稍晚考虑追加预算--总统

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透首尔6月11日电---韩国总统李明博周一表示,韩国政府或在今年稍晚考虑追加预算,依欧元区如何处理经济危机而定.
李明博所在的执政保守党的议员已经开始呼吁追加预算案,不过李明博周一对记者称,当前韩国经济形势没有追加预算的理由.
其说道,"我想我们将在6月或7月后,考虑(追加预算案),这取决于欧元区如何应对当前危机."
韩国2012年支出集中在年初,多数分析师预计若韩国政府想要在2013年完成预算平衡的目标,其不会在今年追加支出.
韩国总统没有详谈任何可能刺激措施的规模.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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