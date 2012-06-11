〔中港股市〕港股受助于西班牙银行业救助计划而跳涨,内地股市亦小升

* 恒生指数和恒生国企指数双双上涨2.4%,成交仍然清淡

* 沪综指上涨1.1%,沪深300指数上涨1.3%

* 中国数据、西班牙银行业救助计划提振风险资产

* 港股船运股大幅上涨,受益于空头回补盘

* 中国新增贷款和货币供给高于预期

路透香港6月11日电---香港股市周一反弹,因西班牙银行业救助计划和中国经济数据引发了海外投资者的空头回补.在中国公布强劲的5月贷款数据之后,这种趋势或将延续下去.

呼应亚洲和欧洲风险资产的普涨态势,恒生指数.HSI升2.4%至18,953.6点,单日百分比涨幅为1月17日来最大.恒生国企指数.HSCE同样上涨2.4%.

沪综指.SSEC收涨1.1%.沪深300指数.CSI300上涨1.3%.

中国5月新增信贷数据优于预期,疲弱经济呈现出趋稳迹象.但短期贷款增长仍持续高于中长期贷款,表明实体经济走势不确定性依然存在.[ID:nSB1601842]数据或在周二给予大陆和香港股市进一步提振.