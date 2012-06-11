〔中国债市〕现券走势分化,国内外经济环境趋稳预期有所升温

路透北京6月11日电---中国银行间债市周一走势出现分化.市场人士表示,欧洲将启动援救西班牙银行计划助外围市场短暂向好,加之国内经济趋稳预期增强,令中长期国债走势疲软,不过以短端为代表的信用类仍受到投资者青睐.

"利率因为之前下得已经比较多,所以今天主要还是延续上周五的一个趋势,信用(产品)方面特别是短端表现还可以."上海一大型银行交易员称.

他并称,如果二、三季度中国经济见底回升,料信用债未来一段时间有望继续趋暖,但利率产品收益率或已见底.

北京一券商交易员则表示,预计市场短期将维持窄幅波动的态势,谨慎心态难改,等待下月经济数据发布.不过今年稳增长的基调明确,未来进一步降息、下调存准均有可能,所以中期看好债市,交投热点可能更多存在于信用利差收窄表现出的机会.

周末公布的中国5月CPI同比上涨3.0%,为近两年低点,而PPI跌至30个月低点.与此同时,中国5月进出口规模双双创出月度历史新高,出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期,无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.[ID:nSB16Xx2rd]

中国人民银行周一稍早公布,5月新增人民币贷款7,932亿元,高于此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.2%,亦略高于13.0%的路透调查中值.[ID:nSB1598080]

全球市场周一股市、大宗商品和遭受打击的欧元跳涨,此前欧元区财长同意,向西班牙提供多达1,250亿美元贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业,缓解市场关于该国财政崩溃的忧虑.[ID:nSB1601124]

剩余期限约6.74年的固息国债120005券最新双边报价tCN120005=CFXM为3.19/3.16%,一度上探至3.20%/3.15%,上日末笔为3.13/3.10%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3269 2.4249

上日 2.4126 2.4648

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5282/2.4682

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2044/2.1316

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7399/2.6621(完)

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