〔路透基点〕台湾威宝电信筹组25亿台币三年期融资案--RLPC

路透香港6月11日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾威宝电信股份有限公司正在筹组25亿台币三年期融资案.

委托主办行和额度分配行为中国信托商业银行(Chinatrust Commercial Bank).希望以委托主办行身份参与是次融资的银行包括星展银行、安泰商业银行、台湾大众银行和台新国际商业银行.

该项融资案可选择两年的延展期,平均分成循环信用A部分和定期贷款B部分,B部分由设备做为担保.

不提供担保的A部分的利率为较一级商业本票利率加码150个基点,B部分为同基准利率加码130个基点.

银行可分三档加入:

承贷4.5亿台币或以上的,获得40个基点的价码和委托主办行、额度分配行的头衔

承贷3-4.49亿台币的,获得25个基点的价码和共同主办行的头衔

承贷2-2.99亿台币的,获得15个基点的价码和经理行头衔

B部分有18个月宽限期,每半年偿还一次,共偿还四次:第一、二次各偿还15%,第三、四次各偿还35%.

所筹资金用于再融资和补充运营资本.

回复期限截至6月22日.(完)