〔中国金融〕原央行副行长杜金富出任银监会纪委书记--银监会网站

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海6月11日电---中国银行业监督管理委员会网站显示,原中国央行副行长杜金富已于5月起出任银监会纪委书记,接替转任央行纪委书记的王华庆.
据银监会网站"领导"页面介绍,杜金富自2012年5月任中国银行业监督管理委员会纪委书记、党委委员.
中国金融高官近期变换频繁.稍早中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职,而此前担任央行纪委书记的王洪章则已于1月调任建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长. (完)
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--发稿 张喜良; 审校 乔艳红
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。