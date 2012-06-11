〔中国金融〕原央行副行长杜金富出任银监会纪委书记--银监会网站

路透上海6月11日电---中国银行业监督管理委员会网站显示,原中国央行副行长杜金富已于5月起出任银监会纪委书记,接替转任央行纪委书记的王华庆.

据银监会网站"领导"页面介绍,杜金富自2012年5月任中国银行业监督管理委员会纪委书记、党委委员.

中国金融高官近期变换频繁.稍早中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职,而此前担任央行纪委书记的王洪章则已于1月调任建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长. (完)

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