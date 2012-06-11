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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 18:57 BJT

〔投行观点〕高盛维持对大宗商品"超配"建议,预期价格风险偏向上行

路透6月11日电---高盛周一维持对大宗商品的"超配"投资建议,并称预期未来12个月内,标准普尔GSCI大宗商品指数.SPGSCI收益率料为29%.

"尽管宏观经济背景仍存在不确定性,尤其是在欧洲,但我们认为大宗商品跌势可能已经过度,价格风险转为偏向上行,"高盛在客户报告中指出.

高盛称,仍预期决策者能够遏制欧债危机,且中美两国经济复苏料将持续,有望支持2012年全球经济成长3.3%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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