〔投行观点〕高盛维持对大宗商品"超配"建议,预期价格风险偏向上行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透6月11日电---高盛周一维持对大宗商品的"超配"投资建议,并称预期未来12个月内,标准普尔GSCI大宗商品指数.SPGSCI收益率料为29%.
"尽管宏观经济背景仍存在不确定性,尤其是在欧洲,但我们认为大宗商品跌势可能已经过度,价格风险转为偏向上行,"高盛在客户报告中指出.
高盛称,仍预期决策者能够遏制欧债危机,且中美两国经济复苏料将持续,有望支持2012年全球经济成长3.3%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)