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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 18:35 BJT

〔亚洲橡胶〕6月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 251.6 46 -- --

* 7月 249.7 50 248.0 10

* 8月 250.7 64 248.8 82

* 9月 250.6 321 248.7 23

*10月 248.1 850 246.6 93

*11月 244.5 4755 242.7 575

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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