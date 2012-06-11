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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 19:21 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
*招商局集团    100        20      3    6/12簿记建档    中信证券      AAA     6/13     6/14 
                                                       工商银行      
============================================================================================= 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商   主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*内蒙古高新控    9         4      12    6/14簿记建档    中信银行      AA       6/15     6/16 
 股有限公司  
=============================================================================================
*龙城旅游控股    5         2      12    6/14簿记建档    南京银行      AA-      6/15     6/18 
 集团有限公司  
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*国泰君安证券  100        40       3    6/14招标        工行/建行等   AAA      6/15     6/18 
=============================================================================================
*四川峨胜水泥    5         2      12    6/14簿记建档    民生银行      AA-      6/15     6/18
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东南(福建)       6         3      12    6/12簿记建档    兴业银行      AA-      6/13     6/14
汽车工业
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天利高新         5         2      12    6/12簿记建档    建设银行      AA-      6/13     6/14
(600339.SS)
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山西兰花        21         6      12    6/12簿记建档    建设银行      AA       6/13     6/14
煤炭实业集团
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山东安德         5.5       3      12    6/12簿记建档    中信银行      AA-      6/14     6/15
利集团
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莱美药业         2.2       1.2    12    6/12簿记建档    招商银行      A+       6/14     6/15
(300006.SZ)
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东营方圆        13         7      12    6/14簿记建档    中国银行      AA-      6/15     6/18
有色金属 
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星期六           1.8      1.8    12     6/15簿记建档    兴业银行        A+     6/18     6/19
(002291.SZ)
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内蒙古蒙西       7        4      12     6/15簿记建档    中国银行       AA-     6/18     6/19
水泥股份公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*浙江荣盛       19        9       3    6/14簿记建档    中国银行      AA       6/15      6/18
 控股集团                                              招商银行
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临沂矿业        10        5       5    6/12簿记建档    民生银行      AA       6/13      6/14
集团
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山航B            5        5       3    6/12簿记建档    北京银行      AA+      6/13      6/14
(200152.SZ)
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武汉钢铁       110        20      3    6/13簿记建档    工商银行      AAA      6/14      6/15
集团                                                   浦发银行
=============================================================================================
四川成渝        13        2       5    6/15簿记建档    中信银行     AA+       6/19     6/20
(601107.SS)
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武汉经济         8        3.5     5    6/15簿记建档    交通银行     AA        6/18     6/19
发展投资集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
=============================================================================================  
*长沙中小企业  3.2       3.2     3   6/18簿记建档     华夏银行       AAA       6/20      6/21
                             (增信机构:长城资产管理公司)                                
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常州中小企业   2.6       2.6     3   6/12簿记建档     国开行         AAA       6/13      6/14
                                (中债信用增进提供担保)
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潍坊中小企业   2         2       3   6/12簿记建档     兴业银行       AAA       6/13      6/14
                                (中债信用增进提供担保)
============================================================================================= 
乌鲁木齐成长   1.7       1.7     3   6/15簿记建档     国开行         AA+       6/18      6/19
型中小企业                      (重庆市三峡担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 康熙泽; 审校 边竞

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