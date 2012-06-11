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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 18:59 BJT

〔标题新闻〕西班牙更有可能动用ESM而非EFSF资金来救助其银行业--德国财政部

注:ESM为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism)

EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8G701D]

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