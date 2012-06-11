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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 19:01 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月11日

路透北京6月11日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年6月11日-6月15日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     6/15      深   苏大维格   300331    不超过1,550        --           --       平安证券  6/20
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金934.67亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1601474]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注 

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金 

  财通多策略稳健   财通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     6/11-7/11   
  增长债券基金

  长盛同鑫二号     长盛基金      中国银行     工商银行、中信建投等     6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  富国高新技术     富国基金      工商银行     建设银行、海通证券等     6/4-6/25
  产业股票基金

  嘉实优化红利     嘉实基金      中国银行     农业银行、广发证券等     5/28-6/21 
  股票基金

  建信全球资源     建信基金 境内:中国银行     工商银行、中信证券等     5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元)          
  股票基金(QDII)            境外:摩根大通香港分行

  纽银稳健双利  纽银梅隆西部基金 建设银行     农业银行、西部证券等     5/24-6/21
  债券基金

  招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21
  商品股票指数分级基金 

  银华中小盘精选   银华基金      工商银行     中国银行、银河证券等     5/24-6/20 
  股票基金

  华安沪深300指数  华安基金      建设银行     中国银行、银河证券等     6/1-6/18 
  分级基金

  工银瑞信纯债     工银瑞信      交通银行     工商银行、国泰君安等     5/21-6/15
  定期开放债券基金

  农银汇理信用     农银汇理      中信银行     建设银行、申银万国等     5/21-6/15
  添利债券基金(封闭期一年)

  安信策略精选     安信基金      建设银行     工商银行、安信证券等     5/21-6/15
  灵活配置混合基金

  交银施罗德荣安  交银施罗德     中信银行     建设银行、银河证券等     5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  上投摩根分红     上投摩根      中国银行     招商银行、国泰君安等     5/14-6/15  
   添利债券基金

  天弘现金管家     天弘基金      邮储银行     中信银行、申银万国等     6/4-6/15 
  货币基金

  易方达永旭添利   易 方 达      工商银行     农业银行、国泰君安等     6/4-6/13
  定期开放债券基金

  长安沪深300      长安基金      广发银行     交通银行、银河证券等     5/14-6/13    
  非周期行业指数基金

  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
  混合基金 

  华安双月鑫短期   华安基金      中国银行     交通银行、海通证券等     6/1-6/12
  理财债券基金

  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
  指数基金(QDII)

  光大保德信添天利 光大保德信    光大银行     交通银行、平安证券等     5/28-6/12

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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)  

  财政部        320.9      7年     记账式国债      6/7-11 
  山东能源集团   50        3年     中期票据        周二 
  中国工商银行  200      10/15年   固息次级债      周三              两期各发100亿元,分别在第5/10年末附发行人赎回权
  (601398.SS)(1398.HK)                                               发行人有权在两个品种计划发行规模之间回拨
  铁道部        200       10年     固息企业债      周三
  中兴通讯       60        3年     固息公司债      周五
  (000063.SZ)(0763.HK)
  财政部        260        1年     记账式国债      6/14-18 
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期        合计

    10             800            810
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  湖南省政府        固息地方债          82           上周六(9日)
  铁道部            短期融资券         150           上周日(10日)
  进出口行          浮息金融债         100           周三
  国电集团          短期融资券          75           周三
  江西省政府        固息地方债          62           周五
  贵州省政府        固息地方债          64           周五

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

   华虹计通        2,000      15.00     --          --                --       6/7     6/12
   宜安科技        2,800      12.80     --          --                --       6/8     6/13
   海伦钢琴        1,677      21.00     --          --                --       6/8     6/13 
    ========================================================================================(完)

  --整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩

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