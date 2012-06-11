《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月11日

路透北京6月11日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年6月11日-6月15日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金934.67亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1601474] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息) 保本混合基金 富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25 产业股票基金 嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21 股票基金 建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元) 股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行 纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21 债券基金 招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21 商品股票指数分级基金 银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20 股票基金 华安沪深300指数 华安基金 建设银行 中国银行、银河证券等 6/1-6/18 分级基金 工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15 定期开放债券基金 农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15 添利债券基金(封闭期一年) 安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15 灵活配置混合基金 交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息) 保本混合基金 上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15 添利债券基金 天弘现金管家 天弘基金 邮储银行 中信银行、申银万国等 6/4-6/15 货币基金 易方达永旭添利 易 方 达 工商银行 农业银行、国泰君安等 6/4-6/13 定期开放债券基金 长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13 非周期行业指数基金 大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息) 混合基金 华安双月鑫短期 华安基金 中国银行 交通银行、海通证券等 6/1-6/12 理财债券基金 博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) 光大保德信添天利 光大保德信 光大银行 交通银行、平安证券等 5/28-6/12 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 320.9 7年 记账式国债 6/7-11 山东能源集团 50 3年 中期票据 周二 中国工商银行 200 10/15年 固息次级债 周三 两期各发100亿元,分别在第5/10年末附发行人赎回权 ( 601398.SS )( 1398.HK ) 发行人有权在两个品种计划发行规模之间回拨 铁道部 200 10年 固息企业债 周三 中兴通讯 60 3年 固息公司债 周五 ( 000063.SZ )( 0763.HK ) 财政部 260 1年 记账式国债 6/14-18 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 10 800 810 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 湖南省政府 固息地方债 82 上周六(9日) 铁道部 短期融资券 150 上周日(10日) 进出口行 浮息金融债 100 周三 国电集团 短期融资券 75 周三 江西省政府 固息地方债 62 周五 贵州省政府 固息地方债 64 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 华虹计通 2,000 15.00 -- -- -- 6/7 6/12 宜安科技 2,800 12.80 -- -- -- 6/8 6/13 海伦钢琴 1,677 21.00 -- -- -- 6/8 6/13 ========================================================================================(完) --整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩