美国各类经济指标总览--2012/6/11

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.7(6月2日当周) 38.9(5月26日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 隋芬
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。