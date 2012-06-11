〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,西班牙银行救助计划提振人气

路透新加坡6月11日电---亚洲石脑油裂解价差周一从三年半低点反弹,飙升近35%达到每吨24.28美元,反映出欧洲利润率的提升.之前对西班牙银行业的救助计划提振了人气.

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042]

但贸易商的普遍观点是,亚洲市场基本面没有改善.需求迟滞,因买家谨慎,认为尽管达成对西班牙的救助计划,欧债危机离解决还差得远.

一位交易员说:"有些时候市场不符合逻辑.今天裂解价差的上涨仅仅是反映了欧洲的情况."

"布兰特原油期货和石脑油价格对此有所反映,"这位交易员说,并解释称基本面未有变化.

印度的两笔现货交易明显反映了需求的低迷.该国油气企业ONGC和BPCL不得不以较以往更低的升水出售.

汽油裂解价差小升1.5%至两日高位每桶6.77美元,但较一个月前仍低出逾20%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 777.50 29.50 3.94 748.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 84.05 3.28 4.06 80.77

97号现货汽油GL97-SIN 113.28 3.26 2.96 110.02

95号现货汽油GL95-SIN 109.90 3.20 3.00 106.70

92号现货汽油GL92-SIN 107.20 3.20 3.08 104.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.77 0.10 1.50 6.67 (完)