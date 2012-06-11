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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 20:39 BJT

〔欧洲金融〕IMF认为欧元区问题给芬兰银行业者构成蔓延风险

路透赫尔辛基6月11日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,芬兰的银行虽然资本金稳健,但仍难抵挡欧元区问题"巨大"溢出效应的影响.

芬兰是在债务危机中保住AAA评级的四个欧元区成员国之一.

IMF发布报告称,芬兰金融业"在欧元区动荡中仍大致保持稳健,但脆弱性依然存在."

IMF表示,"欧元区金融业紧张形势料对银行业造成'巨大的'蔓延与去杠杆化风险,虽然(芬兰银行)对二线国家直接敞口不大."

IMF预计芬兰国内生产总值(GDP)今年将增长0.5%左右.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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