〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,现货升水升至三日高位

路透新加坡6月11日电---亚洲燃料油市场周一反弹,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水双双升至三日高位,受助于维多和嘉吉的买需.

实货交易窗口有两笔交易达成,一笔是180-cst,一笔是380-cst.维多以每吨较新加坡现货报价升水2.75美元的价格从嘉能可手中买入20,000吨180-cst燃料油.

嘉吉以较7月均价升水3.50美元的价格,购买40,000吨380-cst燃料油,或为每吨较新加坡现货报价升水约1.50美元,这要稍稍高于此前的交易.

未来市场趋紧,支撑人气,因本月和下月自西方的进口料减少.

政府数据显示,台湾4月燃料油需求增加约12%至340万桶.

台塑石化(6505.TW)标售15,000吨高温分解燃料油,6月25-27日从麦寮装运.此项招标于6月13日结束.

路透数据显示,互换市场也走坚,6月较7月合约的升水升至每吨3.00美元上方,为三日来首次.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 621.60 26.20 4.40 595.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN 608.60 25.05 4.29 583.55

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 613.00 23.00 3.90 590.00

380CST船用燃料油升水 4.40 -2.05 -31.78 6.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.10 0.65 26.53 2.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.65 0.30 22.22 1.35 (完)