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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 21:13 BJT

〔欧洲金融〕ECB称西班牙应加快推进"不良银行"的计划--文件

路透马德里6月11日电---一份欧洲央行(ECB)的文件显示,该央行已要求西班牙重估与加强其创设"不良银行"的计划.在该计划中,银行业者将把它们的不良房地产资产纳入"不良银行",随后转卖.

ECB周一称:"尚不清楚...这项设想的框架是否足以有效地分离银行的风险."

西班牙两日前刚获得最多1,000亿欧元援助资金来拯救银行业,而ECB的上述表态对该国是个打击.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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