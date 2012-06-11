〔欧洲金融〕ECB称西班牙应加快推进"不良银行"的计划--文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透马德里6月11日电---一份欧洲央行(ECB)的文件显示,该央行已要求西班牙重估与加强其创设"不良银行"的计划.在该计划中,银行业者将把它们的不良房地产资产纳入"不良银行",随后转卖.
ECB周一称:"尚不清楚...这项设想的框架是否足以有效地分离银行的风险."
西班牙两日前刚获得最多1,000亿欧元援助资金来拯救银行业,而ECB的上述表态对该国是个打击.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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