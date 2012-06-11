〔国际油市〕亚洲现货柴油裂解价差处在一周半低位附近

路透新加坡6月11日电---亚洲柴油裂解价差周一处在一周半低点附近,报每桶15.35美元,因越南需求有限,之前该国补充的库存或已足够支持到其唯一一家炼厂6月底重启.

越南目前为止已购买超过40万吨柴油与汽油.该国Dung Quat炼厂在5月中停产,所造成需填补的供应缺口是50万吨.

壳牌自6月1日以来总计买入60万桶10ppm的柴油,其中近半数船期为6月,其余为7月.

这推动10ppm船货升水走高,从上周五的每桶3.40美元涨至3.65美元.

印度料将增加柴油进口,因Indian Oil公司旗下两家炼厂将在6月与7月进行维护.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 113.60 2.66 2.40 110.94

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 113.65 3.03 2.74 110.62

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 114.80 2.96 2.65 111.84

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 115.75 3.06 2.72 112.69

6月柴油互换 GOSGSWMc1 113.12 2.66 2.41 110.46

7月柴油互换 GOSGSWMc2 112.83 2.65 2.41 110.18(完)