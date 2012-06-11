〔美国热股〕Diamond Foods称无法在最后期限前递呈重编后的财务报表

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透6月11日电---Diamond FoodsDMND.O称其将无法在周一最后期限前递呈重编后的财务报表,这可能会导致其被从Nasdaq市场摘牌.
Emerald坚果、Pop Secret爆米花及Kettle薯条生产商Diamond称,继一项调查发现其存在财务违规行为后,其正在准备重新编订2010及2011会计年度的财务报表.
尽管Diamond必须在周一之前递呈过去三季的财务报表,但该公司称其将无法按时递呈.
Diamond亦表示,其将无法在7月31日最后期限前召开年会,这也将使其被从Nasdaq摘牌.
该公司称,其在重新编订财务报表方面已取得了"很大进展",将尽快递呈报表.
Diamond股价周一盘初下跌3.869%,报19.38美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。