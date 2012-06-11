〔美国热股〕Diamond Foods称无法在最后期限前递呈重编后的财务报表

路透6月11日电---Diamond FoodsDMND.O称其将无法在周一最后期限前递呈重编后的财务报表,这可能会导致其被从Nasdaq市场摘牌.

Emerald坚果、Pop Secret爆米花及Kettle薯条生产商Diamond称,继一项调查发现其存在财务违规行为后,其正在准备重新编订2010及2011会计年度的财务报表.

尽管Diamond必须在周一之前递呈过去三季的财务报表,但该公司称其将无法按时递呈.

Diamond亦表示,其将无法在7月31日最后期限前召开年会,这也将使其被从Nasdaq摘牌.

该公司称,其在重新编订财务报表方面已取得了"很大进展",将尽快递呈报表.

Diamond股价周一盘初下跌3.869%,报19.38美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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