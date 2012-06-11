〔欧洲金融〕欧洲央行上周仍未动用购债措施,虽然西班牙身处困境

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福6月11日电---欧洲央行(ECB)上周连续第13周没有买进任何政府公债,未因外界压力而出手帮助控制西班牙等高负债国的筹资成本.
虽面临经济前景恶化,欧洲央行上周仍维持利率不变,称货币政策无法解决欧元区问题,应由各国政府采取行动.
自德拉吉去年11月担任ECB总裁以来,该央行几乎未购买过任何欧元区国家的公债,央行决策者对购债计划及其牵涉的风险已益发谨慎.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。