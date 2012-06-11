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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 21:55 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行上周仍未动用购债措施,虽然西班牙身处困境

路透法兰克福6月11日电---欧洲央行(ECB)上周连续第13周没有买进任何政府公债,未因外界压力而出手帮助控制西班牙等高负债国的筹资成本.

虽面临经济前景恶化,欧洲央行上周仍维持利率不变,称货币政策无法解决欧元区问题,应由各国政府采取行动.

自德拉吉去年11月担任ECB总裁以来,该央行几乎未购买过任何欧元区国家的公债,央行决策者对购债计划及其牵涉的风险已益发谨慎.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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