版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 22:28 BJT

〔投行观点〕Cantor将Netapp Inc 评级从持有上调至买入,目标价从36美元上调至38美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐