版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 23:11 BJT

〔USDA报告〕6月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月11日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 06/07/12 05/31/12 05/31/12 06/09/11

初值 修正值 前值

小麦 21,515 21,627 21,579 24,860

燕麦 0 25 25 0

大麦 36 0 0 72

玉米 17,029 27,455 27,106 35,442

高粱 281 89 89 1,956

大豆 14,215 17,162 16,965 7,655

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 21,515 33,044

燕麦 0 0

大麦 36 120

玉米 1,238,365 1,374,921

高粱 42,201 120,179

大豆 1,180,521 1,405,604

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐