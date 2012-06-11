〔USDA报告〕6月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透6月11日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 06/07/12 05/31/12 05/31/12 06/09/11
初值 修正值 前值
小麦 21,515 21,627 21,579 24,860
燕麦 0 25 25 0
大麦 36 0 0 72
玉米 17,029 27,455 27,106 35,442
高粱 281 89 89 1,956
大豆 14,215 17,162 16,965 7,655
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 21,515 33,044
燕麦 0 0
大麦 36 120
玉米 1,238,365 1,374,921
高粱 42,201 120,179
大豆 1,180,521 1,405,604
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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