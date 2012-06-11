〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为5.18

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透华盛顿6月11日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140
中值 0.135
低值 0.100
投资 0.142
价格 99.929222
高值得标比率 95.44%
投标倍数 5.18
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,839,500
总投标 139,945,521,100
竞争性投标得标 26,068,218,400
非竞争性投标得标 632,621,100
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/06/14
到期日 2012/12/13
CUSIP码 9127955Q0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。