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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 23:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为5.18

路透华盛顿6月11日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140

中值 0.135

低值 0.100

投资 0.142

价格 99.929222

高值得标比率 95.44%

投标倍数 5.18

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,839,500

总投标 139,945,521,100

竞争性投标得标 26,068,218,400

非竞争性投标得标 632,621,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/06/14

到期日 2012/12/13

CUSIP码 9127955Q0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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